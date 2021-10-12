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سوريا: ندين استمرار إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف مركز الدراسات العلمية

سوريا: ندين استمرار إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف مركز الدراسات العلمية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت سوريا عن ادانتها بقرار للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة، التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية:  "أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسوريا، ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

وتابع "سوريا تؤكد مجدداً أن المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال عن الواقع، وهي لن تزيد سوريا إلا المزيد من الإصرار للدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل بشؤونها".

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