لبنان: مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت





رام الله - دنيا الوطنأصدر القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل وزير المالية السابق،، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.وكان القاضي طارق بيطار، قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وحدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، موعدًا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدًا لاستجواب دياب.وأبلغهم بيطار هذا القرار لصقًا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.فيما قررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلاً لـ"عدم الاختصاص النوعي".يشار إلى أن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.