سلفيت: قوات الاحتلال توقف العمل ببناء منزل قيد الإنشاء في دير بلوط





ووفق مصادر محلية، فقد صادرت قوات الاحتلال خلاطة باطون ومضخة "مشفاه" تابعة لشركة باطون سلفيت اثناء عملها بالمنزل دون انذار مسبق.





بدوره اعرب محافظ سلفيت عن استنكاره الشديد لممارسات الاحتلال الهادفة للتضييق على الأهالي والاستمرار في مخططات الاستيطان والتهويد بالمحافظة؛ مؤكدا أن محافظة سلفيت ومؤسساتها المختصة تقف الى جانب الأهالي بشتى الوسائل المتاحة قانونيا وعلى الأرض لتعزيز صمودهم.

رام الله - دنيا الوطنأوقفت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، العمل ببناء منزل قيد الانشاء يعود للمواطن محمود تيسير في بلدة ديربلوط في سلفيت.