عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى







رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد الدينية المتطرفة اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بالقرب من مصلى باب الرحمة.ولم يكتف المستوطنون باقتحام باحات المسجد الأقصى، بل قاموا بأداء الصلوات الصباحية بشكل صامت خلال اقتحامهم للمسجدالأقصى.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لاحقت سيدة كانت تقرأ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية بالمسجد الأقصى، وقامت بفحص هويتها وتهديدها بعدم الوقوف في المكان أثناء اقتحام المستوطنين؛ وتم إخلاء سبيلها بعد التهديد.وتتم اقتحامات المستوطنين للأقصى على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحامالمستوطنين.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.وحسب التقرير، ضاعف الاحتلال من انتهاكاته في القدس المحتلة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (5608) مستوطنين، ما يمثل ضعف عدد الشهر السابق.كما وأبعد الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (35) اعتداء.