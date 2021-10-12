الكشف عن مصير المفقود الثالث من المواطنين المختفين في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التعرف على مكان وجود المفقود الثالث من المواطنين المختفين وهو علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة، من خلال اتصال أجرته الشرطة التركية مع صديقه الذي قدم إفادة اختفائه.يذكر أنه تم التعرف مساء أمس، على مكان وجود اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا، وهما: عبد الرحمن يوسف محمد أبو نواة، ورائد عاشور، حيث تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما.