شؤون فلسطينية

قوات خاصة تختطف أسيراً محرراً من نابلس

قوات خاصة تختطف أسيراً محرراً من نابلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة إسرائيلية خاصة تابعة لجيش الاحتلال،أمس ، الأسير المحرر براء ازحيمان ٢٧ عاما من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت المحرر ازحيمان بعد عدة أيام من محاولة اعتقاله واختطافه.

وأظهر مقطع فيديو استدعاء الاحتلال للشاب براء ازحيمان، يوم الخميس الماضي، خلال اقتحام منزله ومطالبته بتسليم نفسه، وتهديده في حال عدم تسليم نفسه.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي هبة شعبية مقاومة، بالتزامن مع تمكن ستة أسرى من حفر نفق والهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي.

ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة (حماس) بالضفة الغربية، بلغ عدد عمليات المقاومة خلال سبتمبر (1204) أعمال متنوعة، أصيب خلالها (29) إسرائيليًا بينهم جنود في الوحدات الخاصة.

فيما رصد تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.

ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.


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