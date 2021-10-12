غزة: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2963 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 649 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1260 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 177873 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 12710 حالة، وإجمالي المتعافين 163684 حالة، في كان إجمالي الوفيات 1479 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 265 حالة، من بينها 172 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 459428 شخصا.