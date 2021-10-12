أسرى "الجهاد" يقررون البدء في إضراب مفتوح عن الطعام غدًا

رام الله - دنيا الوطنقرّر أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بدعم من كافة الفصائل.وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن معظم أسرى الجهاد وعددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب، وذلك رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخرًا استهداف البنية التنظيمية لهم.وأوضح، أنّ هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرًا، والذي ارتكز بشكلٍ أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة كافة الفصائل.ومن المفترض أن يُسلم أسرى الجهاد اليوم رسالة تتضمن مطالبهم، وكذلك إبلاغ الإدارة بقرار الإضراب.يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر المنصرم، حين انتزع ستة اسرى حريتهم من سجن "جلبوع"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.