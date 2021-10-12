عربي

استطلاع: الشباب العربي يختار الإمارات وجهة مفضلة للعيش

استطلاع: الشباب العربي يختار الإمارات وجهة مفضلة للعيش
دبي
رام الله - دنيا الوطن
كشف استطلاع تحليلي أن أغلب الشباب العربي، يختار دولة الإمارات وجهة مفضلة للعيش، حسبما كشف استطلاع "أصداء بي سي دبليو" الثالث عشر لرأي الشباب العربي، الذي صدرت نتائجه، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شركة (بي إس بي إنسايتس) المتخصصة في التحليل والدراسات الاستراتيجية العالمية، 3400 شابا عربيا تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، في 50 مدينة عبر 17 دولة، خلال الفترة بين 6 و30 يونيو 2021، وتوزعت عينة الاستطلاع بالتساوي بين الرجال والنساء.

واختار حوالي نصف المشاركين (47 بالمئة) الإمارات وجهة مفضلة للعيش، وهو أكثر من ضعف العدد الذي اختار الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية بحسب الاستطلاع.

وقالت نفس النسبة تقريبا (46 بالمئة): "إن الإمارات هي الدولة التي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها"، تلتها الولايات المتحدة (28 بالمئة)، من ثم كندا وألمانيا (بنسبة 12 بالمئة لكل منهما)، وفرنسا (11 بالمئة).

ولدى سؤالهم عن سبب اختيارهم الإمارات، أشار نحو ثلث المشاركين (28 بالمئة) إلى اقتصاد البلد المتنامي وما يوفره من فرص واسعة، بينما احتلت عوامل البيئة النظيفة والأمن والسلامة وحزم الرواتب السخية، مرتبة متقدمة بين الأسباب التي ذكرها الشباب.

وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نتائج الاستطلاع، بتغريدة على حسابه في موقع "تويتر".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلدا عربيا لصالح أصداء بي سي دبليو، أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47 بالمئة من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة (19 بالمئة) ثم كندا 15 بالمئة)".

وتابع حاكم دبي: "ونحن نقول إن الإمارات بلد الجميع وبيت الجميع. وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".

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