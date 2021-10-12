وزير الأشغال: الأشغال ستنفذ آلية جديدة لاستكمال أعمال طريق حيفا- جنين







رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، أمس، أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة لاستكمال أعمال مشروع طريق حيفا-جنين، على أن تبدأ الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.جاء ذلك خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في محافظة جنين، وذلك على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المحافظة، حيث خُصص لمناقشة احتياجات المحافظة في قطاع البنية التحتية، وعُقد الاجتماع بمشاركة وزير الحكم المحلي مجدي الصالحي، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.وأوضح زيارة أن مجلس الوزراء قام بتكليفه للتعاقد بأسرع وقت مع مقاول جديد، لاستكمال العمل في المشروع وانجازه بأسرع وقت ممكن.وأشار أيضا إلى أنه قام في وقت سابق لبدء جلسة مجلس الوزراء، بتفقد الطريق والاطلاع مباشرة على المشاكل العالقة فيه وأين انتهى العمل وما تبقى من أعمال، مبيّنا أن استكمال العمل في الطريق سيتضمن تحسينات للوضع الانشائي وكذلك تحقيق السلامة المرورية، منوّها كذلك إلى أهمية التعاون مع المجالس المحلية لتذليل كافة العقبات أمام إنهاء أعمال الطريق.واستمع زيارة خلال الاجتماع لاحتياجات المجلس المحلية من مشاريع البنية التحتية، وفي هذا الصدد قال أن الوزارة ستنفذ مشاريع في المحافظة بتكلفة مالية تبلغ نحو 52 مليون شيكل، منها مشروع إعادة تأهيل طريق جبع-صانور متضمنا دوار جبع، حيث جرى توقيع إتفاقية المشروع مع البنك الإسلامي للتنمية، وإعادة إنشاء طريق صانور- مسلية، وتنفيذ إصلاحات في طريق بير الباشا- عرابة، وكذلك تأهيل وبناء عدة منازل في المحافظة، وذكر أيضا أنه سيتم إنشاء مجمّع دوائر حكومية اضافية في قباطية، وأشار إلى أن مجلس الوزراء أوعز للوزارة بانجاز تصاميم عدد من مشاريع الطرق التي تحتاجها المحافظة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بعمل تقييم لهذه الطرق ووضعها على سلم الأولويات.