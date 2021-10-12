مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً ويمددون خطوط مياه شمال الضفة

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، أمس الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، فيما مدد آخرون خطوط مياه لخدمة المستوطنين في طوباس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن نحو 100 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.وأضاف أن المستوطنين لديهم أطماع كبيرة من أجل الاستيلاء على الموقع الأثري في المنطقة.وفي الأغوار قام مجموعة من المستوطنين، بتمديد أنابيب مياه في أراضي المواطنين بمنطقة الساكوت لأغراض استيطانية.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات أن المستوطنين يعملون على تمديد أنابيب مياه في أراضي المواطنين.وأشار بشارات إلى أن هذه الأراضي استرجعت بقرار قضائي قبل سنوات قليلة لأصحابها الفلسطينيين.وعين الساكوت واحدة من بين 32 خربة تقع على امتداد نهر الاردن وكانت تقطنها عائلات فلسطينية قبل عام 1967 وتتبع لمحافظة طوباس في الأغوار الشمالية.وأغلق الاحتلال عين الساكوت وما يحيط بها من أراض زراعية بوجه أصحابها منذ سنوات الاحتلال الأولى، بحجة عبور فدائيين كثر للمنطقة.