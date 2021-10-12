الأسيرة الجعابيص تدخل عامها الاعتقالي السابع في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتدخل اليوم الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جميل جعابيص (37 عامًا) من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، عامها الإعتقالي السابع على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وكانت الأسيرة جعابيص اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع المحاذي لبلدة الزعيم، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة محاولة تنفيذ عملية دهس، وقد أصيبت بحروق شديدة في كافة أنحاء جسمها، بعد أن اندلعت النيران داخل السيارة.ولاحقًا أصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما بالسجن لمدة 11 عامًا، وعند اعتقالها تركت خلفها طفلها الوحيد بعمر الزهور، وقد تنقلت في عدة سجون وتقبع حاليًا في سجن "الدامون".وتعاني الأسيرة جعابيص من الم الجروح والحروق، وهي بحاجة لإجراء عدة عمليات جراحية مستعجلة، إلا أن إدارة السجون تماطل في تقديم العلاج الازم لها.وعلى الرغم من ذلك تمكنت اسراء من اجتياز امتحان الثانوية العامة قبل ثلاثة أعوام.وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع حملة نصرة للأسيرة إسراء جعابيص وهاشتاغ "#انقذوا_ اسراء _جعابيص".