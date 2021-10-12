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مجلس حقوق الإنسان يعلن فوز السعودية نورة العمرو بعضوية اللجنة الاستشارية

مجلس حقوق الإنسان يعلن فوز السعودية نورة العمرو بعضوية اللجنة الاستشارية
نورة العمرو
رام الله - دنيا الوطن
افاد مجلس حقوق الإنسان، عن انتخاب السعودية نورة العمرو، وثلاثة آخرين، كأربعة أعضاء للجنته الاستشارية.

كشف مجلس حقوق الإنسان عن أربعة أعضاء تم انتخابهم في لجنته الاستشارية، وذلك على  حسابه عير موقع التواصل الاجتماعي( تويتر) وهم: 
- فاسيليس تسيفيليكوس، من اليونان.
- نورة العمرو، من السعودية.
- فرانس جاكوبس فيلجون، من جنوب إفريقيا.
- خوسيه أوغوستو ليندغرين ألفيس، من البرازيل.

حيث تم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

الجدير ذكره، أن نورة العمرو حاصلة على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد، وهي أيضا عضو في فريق الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.



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