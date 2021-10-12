الاحتلال يفرج عن الأسير فراس أبو شرخ من الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن الأسير الشيخ فراس أبو شرخ، بعد 4 شهور من الاعتقال الإداري الظالم.وقالت سهاد العيدة، زوجة الأسير المحرر فراس أبو شرخ، إنه تم الإفراج عن زوجها في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين بعد عناء انتظار طويل طوال النهاروأضافت:" هذا ديدن الإحتلال تنغيص فرحة الأهالي وأبنائهم".ولفتت العيدة الى أن قرار الإفراج عن زوجها جاء بعد رفع استئناف لدى محكمة الاحتلال العليا على اعتقال زوجها إدارياً ودون وجود أية تهمة تحت بند الملف السري، والتي حكمت بالاكتفاء بفترة الاعتقال الحالية وعدم التمديد.واعتقلت قوّات الاحتلال قبل 4 شهور الأسير المحرّر الشيخ فراس أبو شرخ 41 عاماً، بعد مداهمة منزله في منطقة الكسارة بمدينة الخليل.وذكرت مصادر محلية في حينه أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال داهمت منزل الشيخ والداعية ابو شرخ وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.