الشرطة بغزة تُصدر قرارًا بشأن إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

رام الله - دنيا الوطنأصدر المتحدث باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة واستخدام مكبرات الصوت، بعد الساعة العاشرة مساءً، اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وأوضح البطنيجي، في بيان صحفي أصدره اليوم، أن القرار جاء التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية، وتحقيقاً للأمن السكينة العامة وحفاظاً على صحة المرضى وكبار السن والأطفال.وأكد على أنه من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.