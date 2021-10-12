شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم اليوم الثلاثاء، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات "صامتة" في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

يشار إلى أن آليات تابعة للاحتلال جرفت قبل يومين أجزاءً من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب باندلاع مواجهات، وردود أفعال رسمية وشعبية منددة.

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت يوم الجمعة الماضي، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية.

ولاقى قرار منح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

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