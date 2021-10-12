عربي

إجراءات جديدة تتخذها السعودية تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح (كورونا)

إجراءات جديدة تتخذها السعودية تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المملكة العربية السعودية، أمس، قراراً حاسماً تجاه الطلاب غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19).

ووجهت وزارة التعليم  إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات، الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح (كورونا) بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم، وفق (روسيا اليوم).

وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة 30 يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

فيما استثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح، وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

الجدير ذكره، أن الوزارة قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح (كورونا).

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