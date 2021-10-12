الأسير صلاح أبو جلبوش من قرية مركة يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير صلاح الدين محمد أبو جلبوش (40عاماً) من قرية مركة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو جلبوش بتاريخ 12/10/2003، بعد اقتحام منزل ذويه بطريقة عنيفة وتفجير الأبواب، وكان طالباً في جامعة النجاح الوطنية، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.وأضاف، أنه وبعد عامين من اعتقال الأسير صلاح جلبوش، أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد المكرر مرتين.