تفاصيل زيارة مدير عام العلاج بالخارج هيثم هدري ووكيل وزارة الصحة للقطاع









































رام الله - دنيا الوطنتوجت زيارة مدير عام دائرة العلاج بالخارج ووكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ الى قطاع غزة بإنجازات هامه تخص مرضى القلب والسرطان وتغيير المفاصل وتخصصات أخرى.حيث اجتمع الوفد مع كبار أطباء القلب والقسطرة القلبية في قطاع غزة بحضور مدير العلاج بالخارج في غزة د. مازن الهندي ولجنة العلاج بالخارج لإنهاء كل العقبات التي يواجهها مرضى قسطرة القلب في غزة.تم الاتفاق مع الأطباء على تنظيم خدمة قسطرة القلب فى قطاع غزة على ان توفر الوزارة 2000 دعامة سنويا لإجراء جميع حالات القسطرة القلبية الطارئة فى مستشفيات وزارة الصحة وان يتم تحويل الحالات الغير عاجلة الى دائرة العلاج بالخارج .كما اجتمع هدري ووكيل وزارة الصحة الشيخ ومدير العلاج بالخارج في غزة دكتور مازن الهندي مع أطباء الأورام في غزة واتفقوا على العمل على تسهيل عملية تحويل مرضى السرطان وانهاء معاملاتهم حسب النظام المعمول به في وزارة الصحة وبذل كل الجهود لتوطين الخدمة في غزة وتحديدا العلاج الاشعاعي والكيماوي لمرضى السرطان وطالبوا من مدير احدى المستشفيات بالإسراع بتوفير هذه الخدمة في قطاع غزة من اجل ابرام اتفاق وتحويل مرضى العلاج الاشعاعي لهذا المستشفى داخل القطاع.الوفد سيبذل جهود كبيرة لتوفير ادوية لمرضى السرطان وعلاجهم في غزة بدل تحويلهم للخارج لتجاوز رفض الاحتلال لعدد كبير من المرضى والمماطلة بمنحهم موافقة للسفر للعلاج بالخارج ..كما اجتمع الوفد مع عدد من المستشفيات الخاصة في غزة التي تتعاقد معها وزارة الصحة واطلعوا على سير العمل في هذه المستشفيات والخدمات التي تقدمها للمرضى واستمع الوفد بشكل موسع من الدكتور فايز شقليه مدير مركز جولس للقسطرة القلبية عن الية عمل المركز وأنواع الدعامات القلبية التي يوفرها المركز للمرضى وبدوره اثنى الوفد على نوعية هذه الدعامات والمستلزمات الطبية الأخرى التي يستخدمها المركز في عمليات القسطرة القلبية ..كما اجتمع الوفد مع مدير العلاج بالخارج في غزة الدكتور مازن الهندي وكل الموظفين واللجان الطبية العاملة في العلاج بالخارج واستمعوا منهم لشرح مفصل عن سير العمل في الدائرة ..كما اجتمع الوفد مع ادارة مستشفى الهلال الاحمر في غزة وطالبوا منهم توفير تخصصات جديدة في المستشفى ومنها زراعة المفاصل وتخصصات اخرى من اجل تسهيل علاج المرضى وتوطينها وان تكون هذه التخصصات موجودة داخل قطاع غزة وتحديدا تغير المفاصل وانهم سيوقعوا اتفاق لهذه الخدمة فور توفرها في الهلال الاحمر الفلسطيني . مستشفى القدس ..مدير عام العلاج بالخارج في غزة د. هيثم الهدري فور وصوله مكان اقامته اوعز لادارة الفندق بانه سيقابل اي مريض يطلب مقابلته وشدد على ذلك بعدم اهمال اي مريض ..مدير العلاج بالخارج خلال زيارته لقطاع غزة قابل عدد كبير من المرضى في محل اقامته وعمل على انهاء مشاكل كل هؤلاء المرضى وانجاز معاملاتهم وتحويل مسار عدد من التحويلات من مصر للقدس والضفة الغربية.زيارة دكتور هيثم هدري والدكتور وائل الشيخ لقطاع غزة قوبلت بحفاوة وترحيب كبير من كل مكونات المجتمع حيث كان في استقبال الوفد وجهاء ومخاتير قطاع غزة وكوادر فتحاوية وازنه من حركة فتح اقليم شرق غزة واقليم شمال غزة وعدد كبير من المواطنين .في نهاية الزيارة قدم الدكتور هيثم هدري والدكتور وائل الشيخ شكرهم الجزيل لوجهاء ومخاتير غزة ولقيادة اقليم شرق غزة وقيادة اقليم شمال غزة على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووعدوا باستمرار هذه الزيارات لانهاء كل المصاعب التي تواجه مرضى قطاع غزة واكدوا اننا جميعا ابناء وطن واحد من غزة حتى جنين.