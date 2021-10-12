(مكان): تركيبة الحكومة الحالية بإسرائيل لا تتيح التقدم بالمسيرة السياسية مع الفلسطينيين

وتقول هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن الملف الإيراني سيكون في صلب محادثات لابيد في واشنطن وإمكانية العودة الى الاتفاق النووي الموقع مع طهران والخيارات الأخرى التي تتوفر للمجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية.



وفيما يخص الملف الفلسطيني، فهناك تفاهم لدى الطرفين أن تركيبة الحكومة الحالية في إسرائيل لا تتيح التقدم في المسيرة السياسية، وفق ما نقلت (مكان).



ومن المقرر أن يلتقي لابيد كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأمريكي، انتوني بلينكن، إضافة إلى مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، جيك ساليفان.



كما انه من المقرر أن يعقد خلال الزيارة اجتماع ثلاثي يجمع لابيد، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الامريكي.





كما ستطرح مسألة إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس والخطة التي كان لابيد قد طرحها لإعادة اعمار قطاع غزة.