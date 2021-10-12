شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل وفرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة في ساعات الصباح الباكر فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1-التزحلق على الطرقات 2- فرصة تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 26-17 26-17 بيت لحم 29-18 26-17 26-17
رام الله والبيرة 28-17 25-16 25-16 طولكرم 30-20 28-19 28-19
نابلس 30-19 28-18 28-18 قلقيلية 29-21 28-19 28-19
جنين 32-20 30-19 30-19 سلفيت 29-18 26-17 26-17
طوباس 33-21 31-20 31-20 روابي 30-19 28-18 28-18
الخليل 28-17 25-16 25-16 غزه 29-21 27-20 27-20
أريحا 37-24 35-23 35-23 خانيونس 29-21 27-20 27-20
الأغوار الشمالية 35-22 33-21 33-21 رفح 30-20 28-19 28-19

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