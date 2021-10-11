الخارجية الفلسطينية: الإعلان عن مكان وجود اثنين من المواطنين المختفين بتركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، مساء اليوم الإثنين، التعرف على مكان وجود اثنين من المواطنين المختفين في تركيا.وأوضح الديك أن "سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أفادتنا قبل قليل بأن اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا، وهما عبد الرحمن يوسف محمد أبو نواه، ورائد عاشور، تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى تركيا تواصلان بذل الجهود حتى يتم الكشف عن أماكن وجود بقية المختفين، آملين عودتهم جميعًا سالمين الى ذويهم.