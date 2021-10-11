نصر الله: نزار بنات شجاع ومظلوم وأطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق العدالة بقضيته

رام الله - دنيا الوطنطالب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، السلطة الوطنية الفلسطينية بتحقيق العدالة في قضية وفاة الناشط الحقوقي نزار بنات يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي بمدينة الخليل.وقال نصر الله في خطاب له، مساء اليوم الاثنين: "من واجبي قضاء عما فات أن أقف أمام هذا الشهيد المفكر الشجاع المظلوم"، مضيفا: "كنت أستمع في حياة الشهيد نزار بنات إلى تسجيلاته، وقد كنت معجباً بفكره الصافي حول فلسطين والصراعات في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (الميادين).وشدد نصر الله، على ضرورة أن تواجه قضية الشهيد نزار بنات بالعدالة والحقيقة، والا يضيع هذا الدم.