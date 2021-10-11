محافظ قلقيلية يشجب ويستنكر قيام قوات الاحتلال باقتحام مدرسة جيت الثانوية والعبث بمحتوياتها

رام الله - دنيا الوطنأدان اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اقتحام جيش الاحتلال مدرسة جيت الثانوية والعبث بمحتوياتها يوم امس، مؤكدا ان هذا السلوك الهمجي يعبر عن التطرف الموجودة لدى الاحتلال ومستوطنيه، واكد على حق شعبنا في ممارسة حقه في التعليم.جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم.وأكد المحافظ ان ما قام به جيش الاحتلال يعتبر خرقا فاضحا لكافة الاعراف والمواثيق الدولية، وهو يضاف الى سجل جرائم دولة الاحتلال القاتم، وأضاف أن اقتحام المدرسة يحمل في طياته مضامين خطيرة تهدف الى ضرب العملية التربوية وترويع الطلبة، مطالبا المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان بوضع حد لهذه الانتهاكات بحق ابنائنا ومؤسساتنا التعليمية.