شاهد: اللحظات الأولى لخروج الأسرى الستة من فتحة النفق الخارجية لسجن (جلبوع)













رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو وثقته كاميرا سجن (جلبوع)، يظهر لحظة خروج الأسرى الستة من فتحة النفق الخارجية، قبل حوالي.يشار إلى أن كلا من محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، قد فروا قبل شهر من سجن جلبوع، عبر نفق حفر من داخل مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الاسيرين العارضة والزبيدي وقادري بعد أربعة أيام من تحرير انفسهم في مدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات في مدينة جنين، بعد 13 يوما من فرارهم من السجن.