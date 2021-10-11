مباشر | حفل تخريج الفوجين الخامس والعشرين والسادس والعشرين لجامعة الأزهر

شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لتحقيق جدي وشفاف بقضايا الفساد التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة

"الديمقراطية" تدعو لتحقيق جدي وشفاف بقضايا الفساد التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لإجراء تحقيق جدي واضح وشفاف في قضايا الفساد وهدر المال العام التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسلطة الفلسطينية لعام 2020، بعيداً عن المحاباة والزبائنية والمحسوبية وتغليب المصالح الفردية على المصالح العامة، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات.

وقالت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها إن "الفساد يقوّض الديمقراطية وينتهك سيادة القانون". وأضافت أن "النضال الفلسطيني لطرد الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس يحتم التصدي للفساد بكافة أشكاله، والذي لا يليق بشعبنا وحركته الوطنية الذي يخوض غمار تحرره الوطني".

وأوضحت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما كشفه التقرير يظهر الفساد الإداري والسطو على أموال الفقراء وحرمان أصحاب الكفاءات من الحصول على التعيينات في الوظائف الرسمية، والذي يضاف إلى الأخطاء السياسية التي ارتكبتها قيادة السلطة الفلسطينية وألحقت أضراراً وكوارثاً بالمصالح الوطنية العليا وبالقضايا الحياتية والاجتماعية لشعبنا.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة المؤسسات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني بتطوير آليات رقابتها على أداء السلطة الفلسطينية وكشف نواقصها وثغراتها في قضايا الفساد بما يخدم مصالح شعبنا الوطنية والاجتماعية. 

أخبار ذات صلة

شاهد: اللحظات الأولى لخروج الأسرى الستة من فتحة النفق الخارجية لسجن (جلبوع)

شاهد: اللحظات الأولى لخروج الأسرى الستة من فتحة النفق الخارجية لسجن (جلبوع)

رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي

رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي

بولس: الأسرى الإداريون المضربون يواجهون أوضاعًا صحية غاية الخطورة تحديدا الأسير القواسمة

بولس: الأسرى الإداريون المضربون يواجهون أوضاعًا صحية غاية الخطورة تحديدا الأسير القواسمة

مهجة القدس: بدءاً من الغد سيخوض أسرى الجهاد إضراباً مفتوحاً عن الطعام

مهجة القدس: بدءاً من الغد سيخوض أسرى الجهاد إضراباً مفتوحاً عن الطعام

الرئيس عباس: يجب الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين

الرئيس عباس: يجب الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط اونصات ذهبية مزورة

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط اونصات ذهبية مزورة

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار وتفعيل المقاومة الشعبية تصديا للاحتلال والمستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار وتفعيل المقاومة الشعبية تصديا للاحتلال والمستوطنين

القواسمة: قرار المحكمة بشأن مرسوم الانتخابات &#34;نقطة سوداء بتاريخ السلطة القضائية والعدالة الفلسطينية&#34;

القواسمة: قرار المحكمة بشأن مرسوم الانتخابات "نقطة سوداء بتاريخ السلطة القضائية والعدالة الفلسطينية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي

رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لتحقيق جدي وشفاف بقضايا الفساد التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة

"الديمقراطية" تدعو لتحقيق جدي وشفاف بقضايا الفساد التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة

بولس: الأسرى الإداريون المضربون يواجهون أوضاعًا صحية غاية الخطورة تحديدا الأسير القواسمة

بولس: الأسرى الإداريون المضربون يواجهون أوضاعًا صحية غاية الخطورة تحديدا الأسير القواسمة

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط اونصات ذهبية مزورة

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط اونصات ذهبية مزورة

مستوطنون يمدون أنابيب مياه في أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

مستوطنون يمدون أنابيب مياه في أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

شاكيد: البناء الاستيطاني بالضفة سيُستأنف في غضون أسبوعين

شاكيد: البناء الاستيطاني بالضفة سيُستأنف في غضون أسبوعين

اشتية: مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم

اشتية: مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

منوعات

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;؟

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ"سوشيال ميديا"؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

عربي

تعديل جديد على الحكومة الأردنية شمل 8 وزارات

تعديل جديد على الحكومة الأردنية شمل 8 وزارات

الجزائر تعلن دعم إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والمسؤولين في الصحراء الغربية

الجزائر تعلن دعم إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والمسؤولين في الصحراء الغربية

البرهان: لا حل للأزمة السياسية الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة

البرهان: لا حل للأزمة السياسية الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)