القواسمي: الاحتلال الإسرائيلي مصدر الإرهاب الحقيقي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي، إن الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر الإرهاب الحقيقي، حيث يحتل أرض دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة، ويمارس أبشع سياسات الفصل العنصري ونظام "الابرتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.وأكد القواسمي في بيان له، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه ومستوطنيه عن بلادنا وشعبنا ومقدساتنا، وسيستمر في نضاله المشروع ضد المشروع الاستعماري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتهم الإرهابية ضد كل ما هو فلسطيني، تعبر عن عقلية حاقدة مجرمة، لا ترى الفلسطيني إلا بعيون الكراهية والحقد والعنصرية التي لن تجلب الأمن ولا الاستقرار، وعلى إسرائيل أن تعلم أننا متمسكون بحقوقنا وأرضنا بحجم الظلم الواقع علينا، ولن نتزحزح قيد أنملة عن طريق النضال والعطاء والتضحية.