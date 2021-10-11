الأشغال بغزة: السفير العمادي يصل القطاع الأسبوع المقبل لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الإثنين، عن وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة، الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف المنحة القطرية لإعادة الإعمار.وقال مدير عام الإعمار بالوزارة محمد عبود في تصريحات صحفية: "إن السفير العمادي سيعلن خلال زيارته عن صرف الدفعة المالية الأولى لحوالي 100 وحدة سكنية متضررة بشكل كلي تمهيدا لإعادة إعمارها"، بحسب وكالة (الرأي).وذكر عبود، أن عملية الإعمار ستشهد خلال الشهر الجاري تطورات إيجابية مع عودة الوفد الحكومي إلى غزة بعد انتهاء زيارته للقاهرة.