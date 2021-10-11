شؤون فلسطينية

مستوطنون يمدون أنابيب مياه في أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

مستوطنون يمدون أنابيب مياه في أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
مدد مستوطنون، اليوم الاثنين، أنابيب مياه في أراضي المواطنين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين يعملون على تمديد أنابيب مياه في أراضي المواطنين، علما أن هذه الأراضي استرجعت قبل سنوات قليلة لأصحابها الفلسطينيين بقرار من محكمة إسرائيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن المواطنين الفلسطينيين استرجعوا عام 2016، 3500 دونم بعد معارك قانونية في محاكم الاحتلال.

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