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تعديل جديد على الحكومة الأردنية شمل 8 وزارات

تعديل جديد على الحكومة الأردنية شمل 8 وزارات
رام الله - دنيا الوطن
وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة شمل 8 وزارات.

جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي في بيان، اليوم الاثنين، في تعديل هو الثالث الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في 12 تشرين الأول 2020.

والوزراء الجدد في الحكومة هم: وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والعمل نايف استيتية، والثقافة هيفاء النجار، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، والبيئة معاوية الردايدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واجرى الخصاونة في تعديله مناقلة واحدة، إذ نقل حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الى يوسف الشمالي فيما اعفاه من حقيبة وزارة العمل، التي تسلمها نايف استيتية.

ودخل الحكومة 6 وزراء لأول مرة، فيما استعان الخصاونة بوزيرين سابقين ضمهما الى تشكيلته الجديدة، والوزراء لأول مرة هم: نايف استيتية، وفيصل الشبول، ومعاوية الردايدة، وخيري عمرو، ووفاء بني مصطفى، وهيفاء النجار.

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