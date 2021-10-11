شاكيد: البناء الاستيطاني بالضفة سيُستأنف في غضون أسبوعين

رام الله - دنيا الوطنأبدت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد مخاوفها من أن الاهتمام بالاستيطان في هضبة الجولان يأتي على حساب البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.وقالت شاكيد في مؤتمر حول الجولان لصحيفة (ميكور ريشون)، "نعتزم مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية كان في السنوات السابقة رغم وجود حكومة ديمقراطية، لقد أوضحنا أننا سنواصل".وأضافت: "يجب أن يستمر البناء، في غضون أسبوع أو أسبوعين سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية، وسيستأنف البناء".