الجزائر تعلن دعم إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والمسؤولين في الصحراء الغربية





أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، دعمها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو.ودعا أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في إعادة المسار الأممي إلى طريقه، في ظل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو.جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان (عدم الانحياز)، حيث شدد عبد الرحمن على دعم الجزائر لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الرامي إلى إطلاق مفاوضات مباشرة، بين المملكة المغربية والمسؤولين في الصحراء الغربية، مشيدًا بـ"الموقف الثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكد رئيس الوزراء أن الجزائر لم تدخر أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن الجزائر هي "قبلة الثوار" التي تناصر جميع القضايا العادلة في العالم، وساندت الحركات التحررية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولم تدخر أي جهد في سبيل الدفاع عن قضاياها والالتزام بمساندة نضالها ماديًا ومعنويًا.