البرهان: لا حل للأزمة السياسية الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة



جاء ذلك في كلمة له خلال مخاطبته قيادات المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، وطالب البرهان بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب ما عدا المؤتمر الوطني المنحل، داعيًا إلى توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).



ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.





رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين إنه: "يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل"، مشددًا على أنه لا حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.