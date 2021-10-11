عاجل

  • شاكيد: البناء الاستيطاني بالضفة سيُستأنف في غضون أسبوعين

  • ميركل: الاستيطان الإسرائيلي يجعل تنفيذ حل الدولتين صعبا

  • اشتية: مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم

شؤون فلسطينية

"الشعبيّة" تدعو لمُحاسبة الفاسدين المتورطين بالقضايا التي كشفها تقرير ديوان الرقابة

"الشعبيّة" تدعو لمُحاسبة الفاسدين المتورطين بالقضايا التي كشفها تقرير ديوان الرقابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إلى فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية.

واعتبرت الشعبيّة أنّ النضال ضد الفساد هو قضية وطنيّة بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة العدو وتغوّله على الحقوق الوطنيّة، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا، على طريق إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسّسات الفلسطينيّة، وتستنزف شعبنا، وخصوصًا الطبقات الشعبيّة الكادحة لصالح طبقة من المتنفذّين والفاسدين.

وطالبت الشعبيّة كافة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئنّ تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض.

أخبار ذات صلة

اشتية: مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم

اشتية: مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

التميمي يؤكد أنه لم أقصد ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتصريحات إعلامية نسبت إليه

التميمي يؤكد أنه لم أقصد ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتصريحات إعلامية نسبت إليه

تقديم لائحة اتهام ضد أسيرين بتهمة إيواء اثنين من أسرى &#34;جلبوع&#34;

تقديم لائحة اتهام ضد أسيرين بتهمة إيواء اثنين من أسرى "جلبوع"

غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالقطاع بالكهرباء على مدار الساعة لتحسين خدمة المياه

غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالقطاع بالكهرباء على مدار الساعة لتحسين خدمة المياه

أبو ردينة: إما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني أو لا أمن وسلامأ لأحد

أبو ردينة: إما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني أو لا أمن وسلامأ لأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالقطاع بالكهرباء على مدار الساعة لتحسين خدمة المياه

غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالقطاع بالكهرباء على مدار الساعة لتحسين خدمة المياه

أبو ردينة: إما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني أو لا أمن وسلامأ لأحد

أبو ردينة: إما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني أو لا أمن وسلامأ لأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

منوعات

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;؟

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ"سوشيال ميديا"؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

عربي

الجزائر تعلن دعم إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والمسؤولين في الصحراء الغربية

الجزائر تعلن دعم إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والمسؤولين في الصحراء الغربية

البرهان: لا حل للأزمة السياسية الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة

البرهان: لا حل للأزمة السياسية الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)