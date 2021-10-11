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شؤون فلسطينية

التميمي يؤكد أنه لم أقصد ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتصريحات إعلامية نسبت إليه

التميمي يؤكد أنه لم أقصد ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتصريحات إعلامية نسبت إليه
أحمد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
نفى أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ما نسب إليه من اخبار تم تداولها، أن يكون المقصود من كلامه هو "ديوان الرقابة الإدارية والمالية" حين وصف أشخاصا من مروجي الاشاعات "بالجواسيس".

وأوضح في بيان صدر عنه اليوم: "أن تصريحاتي جاءت باعتباري رئيسا لرابطة الجامعيين وليس كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وان ما جاء في كلامي لم يكن المقصود منه وصف "ديوان الرقابة الإدارية والمالية" بالجواسيس وانما قصد منه بعض الأشخاص المروجين للإشاعات في الخليل والذين يحاولون تشويه صورة رابطة الجامعيين"

وأضاف التميمي "انني بصفتي الشخصية والاعتبارية أكن كل الاحترام والتقدير لديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولم ولن يكون في نيتي أن يفهم كلامي على أنه مس بالديوان".

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