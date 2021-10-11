تقديم لائحة اتهام ضد أسيرين بتهمة إيواء اثنين من أسرى "جلبوع"

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الاثنين، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المواطنيْن، إيهاب سلامة وعبد الرحمن أبو جعفر لإيوائهما اثنين من الأسرى الستة الذين فرّوا من سجن "جلبوع" الشهر الماضي.





وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة في ما تسمى "محكمة السامرة العسكرية"، نقل إيهاب الأسيرين مناضل انفيعات، وأيهم كممجي إلى مخيم جنين ووفر لهما مكانًا ليقيما فيه، كما استضاف أبو جعفر الأسيرين في منزله وقام بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود شرطة أو جنود في المنطقة، من أجل السماح للأسيرين بمواصلة الهروب، إلا أن القوات حاصرت المكان بعد نصف ساعة وقامت باعتقال الأسيرين ومن ساعدهم.

رام الله - دنيا الوطن