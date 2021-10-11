غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالقطاع بالكهرباء على مدار الساعة لتحسين خدمة المياه

رام الله - دنيا الوطناتفقت سلطة الطاقة مع سلطة المياه وجودة البيئة وبلديات الساحل، على حل مشكلة شح وملوحة المياه في بعض محافظات قطاع غزة.جاءت الاتفاقية بناءً على طلب من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة لعدد من جهات الاختصاص الحكومية، والتي نصت على تزويد محطتي التحلية في السودانية ودير البلح بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة.رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أكد في لقاء سابق له، أن المحطات كانت تعمل بأقل من 50% من طاقتها التصميمية بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر عن المحطات.وفي اطار التعاون لحل المشكلة، تم تغطية العجز في امدادات المياه لمدينة غزة ومحافظات الوسطى والجنوب، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية بعد عملها بشكل كامل من خلال توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لتعمل بكامل قدرتها البالغة 6000 الفكوب وتخدم 250 الف نسمة من مناطق غرب خان يونس ورفح.أما محطة البصّة فتصل قدرتها الكاملة 6 الف لتر مكعب وتخدم 80 الف نسمة من مناطق الزوايدة وبعض مناطق دير البلح، في حين محطة السودانية تصل قدرتها لــ10 آلاف لتر مكعب من المياه وتخدم 200 الف نسمة من سكان غزة.وثمّن د.يوسف ابراهيم جميع المجهودات التي تعاونت مع سلطة المياه وجودة البيئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يأتي ذلك ضمن معالجة ومتابعة المؤسسات الحكومية للعقبات والمشاكل التي تواجه العمل بسبب سياسات الاغلاق والحصار .