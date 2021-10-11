أبو ردينة: إما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني أو لا أمن وسلامأ لأحد

وحذر أبو ردينة من لعب الحكومة الاسرائيلية بالنار، ومن تجاوزها الخطوط الحمر التي تعرفها، قائلاً : " إن الشعب الفلسطيني أقوى واقدر منهم جميعا ، عليهم ان يتذكروا أن القدس ليست اكبر منهم وحسب بل اقدس منهم جميعا ".



وأعرب المتحدث باسم الرئاسة عن ثقته بقدرة الشعب في الدفاع القدس وعن حقوقه وتمسكه بالثوابت الوطنية قائلا:" الشعب الفلسطيني اقوى واقدر منهم جميعا، عليهم أن يتذكروا أن القدس ليست اكبر منهم وحسب بل اقدس منهم جميعا، وأن الشعب الفلسطيني قادر على الحفاظ عليها مهما طال الزمن .



وذكرأبو ردينة :" عليهم أن يختاروا الأمن والسلام والاستقرار ، أو الذهاب في اتجاهات لا يوافق عليها احد، وأن الحكومة الاسرائيلية تلعب بالنار".





وأفاد أبو ردينة الاسرائيليين "بأن دولة فلسطين قائمة ومستقلة وان ارادة الشعب الفلسطيني وقيادته ليست مربوطة بالقوى الاقليمية ولا بالقوى الدولية، وعليهم أن يفهموا أن مستقبل الأمن والسلام والازدهار يجب أن يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته.





وشدد على إما أمن وسلام للجميع، وإلا فلن يكون هناك سلام بأي ثمن " وأردف قائلا :" لن نتخلى عن القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية وعلى الحكومة الاسرئايلية ان تعرف الخطوط الحمر التي يجب ان تلتزم بها ".



وجدد المتحدث باسم الرئاسة التأكيد على موقف الشعب الفلسطيني قائلاً :" هو موقف شعوب العالم الحرة و الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنحنا الحق في الدفاع عن حقوقنا".





وذكر: "عليهم ان يفهموا أن الشعب الفلسطيني قادر بتضحياته المستمرة، وحفاظه على ثوابته الوطنية أن يتصدى للمشاريع الموبوءة والمشبوهة ويدفنها، وسينتهي الاستعمار في فلسطين طار الزمن او قصر".





كما شدد على حتمية فشل القوى الاستعمارية في حماية اسرائيل قائلاً: "لا التطبيع سيحمي اسرائيل ولا القوى الاستعمارية ستحميها ففيتنام الجنوبية وأفغانستان ودول اخرى قد انهارت ولم تستطع القوى الاستعمارية حمايتها ".





وجدد موقف القيادة بأن حق الشعب الفلسطيني لن يتم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، فإما سلام قائم على دولة فلسطينية على حدود ال67 والقدس الشرقية عاصمتها، أو عليهم أن يذهبوا الى خيارات لن تؤدي الى امن و سلام واستقرار .



ونوه أبو ردينة إلى توازي الزخم الفلسطيني الشعبي الدبلوماسي والسياسي الذي يقوده الرئيس مستمر على مدار الساعة، قائلاً :" سنشهد حركة للقيادات الفلسطينية قريبة جدا ، وستعقد اجتماعات للقيادة على مستوى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والقيادة الفلسطينية لوضع الخطط اللازمة على المستويات كافة المحلية منها والدولية ".



وشدد أبو ردينة في حديث مع إذاعة موطني اليوم الاثنين، على شمولية الأمن والسلام للجميع فقال :" الشعب الفلسطيني لديه الثقة والقدرة على الصمود ، ووضع رؤاه التي يريدها فإما أمن وسلام كما يريده الشعب الفلسطيني او لا أمن وسلام لأحد ".