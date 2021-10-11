وزير الري المصري: إثيوبيا لا تحسن استغلال مواردها المائية الهائلة

وأضاف بقوله: "مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية أو دول حوض النيل، ولكن دون أن يؤثر ذلك على حصة مصر المائية من مياه النيل، أو مواردها المائية".





وتابع وزير الري المصري: "هناك العديد من التحديات المائية التي تواجه مصر، منها التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة للتربة الزراعية".





وبين أن ما يفاقم محدودية الموارد المائية في مصر، الزيادة السكانية وتقادم شبكات الصرف، والتي تحتاج لاستراتيجية تعتمد على ترشيد الاستهلاك، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه، وتوفير البيئة المواتية للتنفيذ بتعديل التشريعات.







رام الله - دنيا الوطنقال عبد الرحيم يحيى، وزير الموارد المائية والري المصري: "إن إثيوبيا تمتلك موارد مالية هائلة لا تحسن استغلالها، على عكس مصرالتي تعاني من موارد مائية محدودة جدًا".ولفت يحيى في تصريحات نقلتها صحيفة (الشروق) المصرية، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تنفق استثمارات ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه تصل إليها.