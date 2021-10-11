بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية حضره إلى جانب رئيس البلدية عضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط، و م. لؤي عياد، ومدير دائرة الصيانة والإشراف م. خليل الشقرا، فيما ضم وفد لجنة الحي، رئيس لجنة الحي محمد عبد العال، والعميد جمال الديب، وأكرم حجاج، وأسعد السرساوي، وهيثم أبو العطا وآخرون.



وناقش الطرفان أهم المشاكل التي يعاني منها الحي والاحتياجات من مشاريع البنية التحتية، وسبل التعاون بين البلدية ولجنة الحي في تنفيذ مشاريع خدماتية، وتسهيل الإجراءات لأصحاب البيوت المتضررة في العدوان.



كما تم بحث سبل تنفيذ مشروع صيانة عاجلة لشارع الكرامة شرق الحي وإزالة التعديات في المنطقة، وتنفيذ مشاريع صرف صحي في بعض مناطق الحي، و استكمال تشطيب مبنى لجنة الحي، والمشكلة الصحية والبيئية الناجمة عن ربط خط الصرف

الصحي للمنطقة الصناعية شرق الحي مع شبكة الصرف الصحي لشارع المنصورة.



وأكد رئيس البلدية أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في تحسين واقع الخدمات في الحي وأنها بصدد تنفيذ مشروع عاجل لصيانة شارع الكرامة وإزالة التعديات بالتعاون مع لجنة الحي والمواطنين في المنطقة، وكذلك تنفيذ مشاريع للصرف الصحي والبنية التحتية وفقاً للإمكانيات المتوفرة لدى البلدية.



بدوره؛ عبر أهالي الحي عن شكرهم لبلدية غزة ولجهودها وأكدوا أهمية التعاون المشترك لتحسين واقع الخدمات في الحي، والتعاون في مجال إزالة التعديات، وحل المشاكل التي يعاني منها الحي مثل خط الصرف الصحي للمنطقة الصناعية وصيانة

شارع الكرامة، وقضايا خدماتية أخرى.













وأتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لحل بعض المشاكل التي يعاني منها الحي، وتعزيز التعاون بين البلدية والمواطنين في الحي بما يحقق الرؤية المشتركة للمواطنين والبلدية وخدمة أهالي الحي.

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من لجنة وأهالي حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع تطويرية لاسيما في المناطق المتضررة من العدوان، مؤكداً أن البلدية بدأت بتنفيذ مشروع لتطوير بعض الشوارع المتفرعة من شارع المنصورة فيمنطقة بيارة الحاج عادل الشوا، كما أنها تتواصل مع الجهة المانحة لاستكمال مشروع تطوير شارع المنصورة من الجهة الغربية ضمن المنحة الكويتية.