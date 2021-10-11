شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس
نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية الملاصقة للسور الشرقي للقدس المحتلة، وتدمير الجزء الشمالي منها ونبش رفات العلماء والشهداء والمواطنين المدفونين في هذه المقبرة الإسلامية التاريخية.

وقال عوني أبو غوش، نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: " إن استمرار الاحتلال بالاعتداء على المقابر تحديا اسرائيليا واضحا ودليلا واضحا على أن حكومة الاحتلال باتت دولة فوق القانون مما يتطلب العمل على لجمها ووضع حد لها".

وأشار أبو غوش الى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعتبر الاستيطان بجميع أشكاله مشروعاً قومياً واجتماعياً، وتحديدا في مدينة القدس، ويمتد هذا المشروع ليطال ايضا القبور في خطوة استفزازية.

واعتبر أبو غوش أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها اخفاء الطابع السياسي للصراع.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللمقدسات المسيحية والاسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول اليها كمبدأ اساس لحقوق الانسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به ووقف كافة الاعتداءات على المقدسات.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

"الديمقراطية" تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

منوعات

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;؟

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ"سوشيال ميديا"؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

عربي

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء