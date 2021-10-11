النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس





وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللمقدسات المسيحية والاسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول اليها كمبدأ اساس لحقوق الانسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به ووقف كافة الاعتداءات على المقدسات.





رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية الملاصقة للسور الشرقي للقدس المحتلة، وتدمير الجزء الشمالي منها ونبش رفات العلماء والشهداء والمواطنين المدفونين في هذه المقبرة الإسلامية التاريخية.وقال عوني أبو غوش، نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: " إن استمرار الاحتلال بالاعتداء على المقابر تحديا اسرائيليا واضحا ودليلا واضحا على أن حكومة الاحتلال باتت دولة فوق القانون مما يتطلب العمل على لجمها ووضع حد لها".وأشار أبو غوش الى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعتبر الاستيطان بجميع أشكاله مشروعاً قومياً واجتماعياً، وتحديدا في مدينة القدس، ويمتد هذا المشروع ليطال ايضا القبور في خطوة استفزازية.واعتبر أبو غوش أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها اخفاء الطابع السياسي للصراع.