التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه





وتابع: "في المقابل يحرك محاكمه وكل مؤسساته وأجهزته القضائية إن تعرضت مقبرة أو قبر، لغير الفلسطينيين، للاعتداء في أنحاء المعمورة، فهل قدسية وحرمة الموتى لا تنطبق على

الفلسطينيين؟".



وحذر التميمي من أن هذا الأمر الجلل الذي حصل بالمقبرة اليوسفية، وبالتزامن مع قرارات محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، سيضع الفلسطينيين أمام خيار المواجهة.





وذلك كما حصل في شهر أيار/ مايو الماضي عندما هب الفلسطينيون في فلسطين التاريخية دفاعاً عن اقصاهم وكرامتهم.





رام الله - دنيا الوطنندد أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية قربالمسجد الأقصى وانتهاك حرمة الموتى بنبش القبور.وقال التميمي في بيان له أمس: "أن حرمة الموتى مصانة لدى الديانات السماوية والقوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول العالم، والتي تنتهكها سلطات العدو بشكل صارخ وعلني، ضاربة بعرض الحائط كل القيم وكل المحظورات الدينية والأخلاقية".وأضاف التميمي: "أن ما حصل ضد المقدسات وانتهاك حرمة الموتى في الأراضي الفلسطينية وآخرها جريمة اليوم بحق المقبرة اليوسفية، يضع المجتمع الدولي وهيئاته في مرمى الاتهاموالمشاركة بهذا الانتهاك كونه يسكت ويتغاضى عن ردع ومساءلة سلطات الاحتلال".