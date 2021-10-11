شؤون فلسطينية

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه
أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ندد أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية قرب
المسجد الأقصى وانتهاك حرمة الموتى بنبش القبور.

وقال التميمي في بيان له أمس: "أن حرمة الموتى مصانة لدى الديانات السماوية والقوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول العالم، والتي تنتهكها سلطات العدو بشكل صارخ وعلني، ضاربة بعرض الحائط كل القيم وكل المحظورات الدينية والأخلاقية".

وأضاف التميمي: "أن ما حصل ضد المقدسات وانتهاك حرمة الموتى في الأراضي الفلسطينية وآخرها جريمة اليوم بحق المقبرة اليوسفية، يضع المجتمع الدولي وهيئاته في مرمى الاتهام
والمشاركة بهذا الانتهاك كونه يسكت ويتغاضى عن ردع ومساءلة سلطات الاحتلال".

وتابع: "في المقابل يحرك محاكمه وكل مؤسساته وأجهزته القضائية إن تعرضت مقبرة أو قبر، لغير الفلسطينيين، للاعتداء في أنحاء المعمورة، فهل قدسية وحرمة الموتى لا تنطبق على
الفلسطينيين؟".

وحذر التميمي من أن هذا الأمر الجلل الذي حصل بالمقبرة اليوسفية، وبالتزامن مع قرارات محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، سيضع الفلسطينيين أمام خيار المواجهة.

وذلك كما حصل في شهر أيار/ مايو الماضي عندما هب الفلسطينيون في فلسطين التاريخية دفاعاً عن اقصاهم وكرامتهم.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

"الديمقراطية" تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

منوعات

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;؟

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ"سوشيال ميديا"؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

عربي

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء