شؤون فلسطينية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة في مديريتي جنين وقباطية؛ إذ تفقد سير العملية التعليمية التعلمية، وعقد اجتماعات مع الكادر التربوي.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية في تربية قباطية؛ إذ شارك بتخريج طلبة مسار التلمذة المهنية "فوج نفق الحرية".

وشدد عورتاني على اهتمام الوزارة بتشجيع الطلبة للتوجه نحو المسارات والتخصصات المهنية والتي تنسجم مع بيئة سوق العمل ومتطلباته، مشيداً بنموذج مدرسة سيلة الظهر وتميزها وجهود كادرها؛ مؤكداً أن الوزارة ستقوم بتلبية احتياجات المدرسة، وتشييد طابق إضافي ضمن خططها الرامية إلى تطوير هذه المدارس ودعمها.

وتطرق إلى برنامج "تبني المدارس" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، داعياً إلى تعظيم المساهمة المجتمعية فيه والتعرف على مكوناته؛ كونه يُمثل فرصة لتطوير البنية التحتية المدرسية والنهوض بها بشكل شمولي.

كما تفقد عورتاني مشروع مدرسة عرابة الزراعية الثانوية، واطلع على مجريات العمل في المشروع، كما شارك الطلبة فعالية ثقافية وتراثية في مركز عرابة المجتمعي.

وفي تربية جنين، زار الوزير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنات، حيث تعرف على مشروع "القرية المرورية"، مثمناً المدرسة على تميزها؛ عبر تنفيذ هذه الفكرة التي تعزز لدى الطالبات الوعي بالسلامة المرورية وقوانين المرور وغيرها.

وفي ختام جولته؛ التقى عورتاني برؤساء أقسام تربية جنين، حيث تم خلال اللقاء الاستماع والتعرف على الاحتياجات وواقع التحديات والإنجازات، ومنطلقات التطوير التي تقودها الوزارة وغيرها من القضايا الخاصة بالشأن التربوي.

ورافق الوزير في الجولة؛ مدير عام التربية والتعليم في مديريتي جنين وقباطية سلام الطاهر، بحضور ممثلين عن المجالس المحلية والمؤسسات الشريكة والأسرة التربوية.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بينت والكين تكشف زيف الرهانات على المفاوضات مع الاحتلال

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

"الديمقراطية" تحذر من استمرار الرهان على استئناف المفاوضات ويدعو لالتئام الحوار الوطني

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

هيئة الأسرى: الأسير الفسفوس صامد منذ ثلاثة أشهر بأمعاء خاوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

بلدية غزة تبحث مع لجنة حي الشجاعية سبل تنفيذ مشاريع جديدة

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

النضال الشعبي تدين اعتداء قوات الاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

حمدونة: السجون تشهد حالة من الغليان

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عورتاني يتفقد سير التعليم في جنين ويلتقي بالكوادر التربوية

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الوزير المالكي يلتقي الرئيس الصربي

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

منوعات

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

شاهدي:زينب فيّاض إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها بالجرأة والأناقة

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

رغم وفاته قبل 10 سنين.. عامر منيب يتصدر محركات البحث

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فنانة مصرية جديدة تطالب بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

شاهد: ناقدة فنية تهاجم وتنتقد ياسمين صبري

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

الجمهور يهاجم تامر حسني بعد حفله في الأردن.. ما السبب؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

شاهد: شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعمرها الحقيقي

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;؟

ما سبب إعتزال رانيا يوسف الـ"سوشيال ميديا"؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

بعد الإعتزال.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للتمثيل؟

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

شاهد: محمد رمضان ينافس عمرو دياب على الملأ

عربي

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء