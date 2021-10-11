شؤون فلسطينية

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 17 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الاثنين، إن 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس سجلت في قطاع غزة، وفي طولكرم 4 حالات، والخليل 2.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 23، طولكرم 18، جنين 32، قلقيلية 10، أريحا والأغوار 13، بيت لحم 16، نابلس 27، رام الله والبيرة 38، طوباس 5، الخليل 23، سلفيت 2، قطاع غزة 756".

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجلت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "ضواحي القدس 13، طولكرم 46، جنين 30، قلقيلية 23، أريحا والأغوار 45، بيت لحم 22، نابلس 122، رام الله والبيرة 54، طوباس 12، الخليل 9، سلفيت 21، قطاع غزة 1782".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 68 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 144 مريضا، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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