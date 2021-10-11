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الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)

الإمارات: حركة التوظيف ومعدل الرواتب أعلى من مستويات ما قبل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المصرف المركزي بالإمارات، أن نظام حماية الأجور الخاص به يظهر أن حركة التوظيف ومعدل الرواتب مستقرة، في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنها جاءت أعلى من مستوياتها خلال شباط/فبراير 2020.

وذكر المصرف المركزي، في أحدث تقرير صادر عنه، أن ذلك يشمل الموظفين التابعين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي، وبعض العاملين لدى مؤسسات مالية مرخصة، وفق (روسيا اليوم).

ويعتبر (نظام حماية الأجور) آلية مبتكرة تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

وذكر المصرف في تقريره:  "أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات، ارتفع بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث حقق تزايدا ودخل نطاقا أوسع، ويعكس هذا التحسن المعنويات المرتفعة التي يعززها برنامج اللقاحات ومعرض "إكسبو 2020 دبي".

بدوره، انخفض (مؤشر الصرامة)، الصادر عن جامعة أكسفورد، من 53 في نهاية أذار/مارس 2021، إلى 47 في نهاية حزيران/يونيو 2021، مؤكدا الانفتاح النسبي للاقتصاد مقارنة بنظرائه الإقليميين والدوليين، ما أفاد دولة الإمارات، نظرا إلى دورها مركزا إقليميا للتجارة والنقل والسفر.

ولفت التقرير إلى أن إنتاج النفط في الإمارات انخفض بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بينما ازداد بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، تماشياً مع اتفاقية (أوبك+1).

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