حسين الشيخ يكلف إياد نصر بإدارة لجنة الشؤون المدنية بغزة خلفاً لصالح الزق

رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر فلسطينية، أن وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، كلف إياد نصر، الناطق باسم حركة (فتح) بقطاع غزة، بتسيير أعمال لجنة الشؤون المدنية خلفاً لصالح الزق، ونبيل النحال نائباً له.وبينت المصادر، أن الوزير الشيخ، قبل استقالة الزق، التي قدمها خلال اجتماع معه أمس الأحد في مدينة رام الله، بعدما منعته الأجهزة الأمنية في غزة من دخول القطاع.وبحسب المصادر، فإن الزق قدم استقالته عدة مرات لوزير الشؤون المدنية، ليوافق عليها أخيراً بعد حادثة منعه من دخول القطاع.