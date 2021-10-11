جبارين يحذر الاحتلال من التعنت في قضية الأسرى المضربين





رام الله - دنيا الوطنحذر زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي من عواقب موقفه المتعنت، بخصوص قضية الأسرى المضربين عن الطعام.وأكد مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في (حماس) في تصريحات متلفزة الليلة الماضية، أن شعبنا وفصائل المقاومة مجتمعة لن تترك الأسرى وخاصة المضربين لقمة سائغة للاحتلال.ويواصل الأسرى كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي أبو عكر الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.ولفت جبارين إلى تراجع الاحتلال عن بعض تعهداته والتزاماته للحركة الأسيرة، وبناءً على ذلك، تسعى (حماس) بشكل حثيث ومتواصل لمنع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون والحفاظ على حقوقهم ومنجزاتهم.وأشار جبارين إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) تواصل مع عائلة الأسير القواسمي، وثم تواصلت قيادة الحركة مع عدد من الجهات الدولية والوسطاء من أجل الحفاظ على أبطالنا الأسرى.وأوضح القيادي جبارين أن قضية الأسرى هي قضية جامعة، وأن المقاومة بكافة أطيافها تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في السجون، وجاهزة للدفاع عن أسرانا.وأضاف أن سياسة الاعتقال الاداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جريمة منظمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، بشكل مخالف للقرارات والأعراف الدولية.