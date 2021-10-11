مصر: 80% من معلمي المدارس أخذوا لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن نسبة المعلمين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في المدارس والتي بلغت 80%، ما يعكس وعي المعلمين بأهمية التلقيح.أضاف حجازي: "سيتم الانتهاء من تلقيح جميع المعلمين، ومن لم يسجل لتلقي اللقاح فعليه إجراء مسحة طبية مرتين أسبوعياً، وفق تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، لإتمام العام الدراسي بشكل آمن على جميع أفراد المنظومة"، وفق (بوابة الأهرام).وأكد حجازي أن استجابة المعلمين للتسجيل وتلقي اللقاح، هي رسالة تشجيع للمجتمع على نفس التصرف، لأن المعلم قدوة حسنة ومثل أعلى، مبيناً أنه خلال فترة بعينها سيتم تطبيق قرار منع دخول أي عامل إلى جهة عمله بدون تلقي اللقاح قائلاً: "وهذا كلام نهائي".