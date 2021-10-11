مالية غزة: بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة الكلية الجامعية من مستحقات الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021- 2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.وأشارت في بيانٍ مقتضب، وصل "دنيا الوطن" إلى أن التسجيل سيتم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.ونوهت إلى شروط قبول الطلب وهي على النحو التالي:-يستفيد الطالب مباشرة من التسجيل إذا كان المبلغ المستحق عليه أقل من 90 دينار أردني.-إذا كانت الرسوم المستحقة أكبر يتوجب على الطالب تسديد مبلغ 50 دينار على الأقل في حسابه الجامعي بدءاً من تاريخ التسجيل الموافق 12/10/2021.-يستفيد من التسجيل كافة طلبة الكلية المسجلين وبحد أقصى 400 شيكل فقط.-يستفيد الطلبة الخريجون بنسبة 30% من المبلغ المستحق بعد تسديد 70% في حساب الطالب.وأفادت بأنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 12/10/2021م، وينتهي يوم الأحد 14/11/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).