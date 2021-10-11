ولي العهد الأردني يعلن شفاءه من فيروس (كورونا)





وشارك ولي العهد الأردني صورته الأولى في المكتب بعد خروجه من العزل المنزلي.



وأعلن الديوان الملكي الأردني سابقاَ عن إصابة ولي عهد الأردن الحسين بـفيروس (كورونا)، أنه مصاب بأعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً، وأن والده ملك الأردن، عبد الله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، سيخضعان للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام.













رام الله - دنيا الوطنأعلن الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، مساء أمس الأحد، عن شفائه من فيروس (كورونا) المستجد.وقال ولي العهد الحسين في بوست على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام): "الحمد لله الذي هو أهله، عدنا والعودُ أحمدُ اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي".